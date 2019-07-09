أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، أمس الإثنين بالجزائر العاصمة، عن إطلاق برنامج لمنح 22 ألف محل تجاري بصيغتي الشراء أوالكراء لفائدة الشباب أصحاب المشاريع في إطارأجهزة دعم التشغيل.

ولدى إشرافه رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، على مراسم إطلاق هذا البرنامج، أوضح هدام أنه "تم في المرحلة الأولى، تخصيص 8.754 محل تجاري للشباب أصحاب المشاريع، ليتم في المرحلة الثانية منح 14 ألف محل آخر، وذلك بصيغتي الشراء أو الكراء".

وأبرز الوزير أن هذه العملية موجهة للشباب أصحاب المشاريع التي يجري استحداثها في إطار أجهزة دعم التشغيل، على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، وذلك في إطار "الاستجابة لتطلعات الشباب في المجال المقاولاتي".