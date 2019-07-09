أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء المترشحين لمسابقات التوظيف الخارجي لسحب استدعائهم.

وجاء في بيان نشرته الوزارة على صفحتها في "فايسبوك"، أن "وزارة التربية الوطنية تعلن عن سحب استدعاءات المترشحين لمسابقات التوظيف الخارجي على أساس الاختبارات بعنوان 2019 ليوم 16 جويلية 2019، سيكون اليوم الثلاثاء 09 جويلية ابتداء من الساعة 18:00 إلى غاية يوم إجراء الامتحان 16 جويلية". للإشارة سحب الاستدعاء يكون من الموقع الإلكتروني:

http://concours.onec.dz/