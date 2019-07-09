أحصت المديرية العامة للغابات منذ انطلاق حملة الوقاية ومكافحة حرائق الغابات في الفاتح جوان و إلى غاية 8 جويلية الجاري، قرابة 678 حريقا عبر الوطن أتت على 1970 هكتارا من المساحات الغابية.

وكشف المدير العام للغابات، محمودي علي، في تصريح للصحافة على هامش تنصيبه للرتل المتنقل بغابة الداولة الكفافسة بالشلف أن "ما يربو عن 678 حريقا تم تسجيله إلى غاية الثامن من شهر جويلية أتت في مجملها على 1970 هكتارا من المساحات الغابية".

و لفت محمودي إلى ضرورة تكاثف الجهود والتنسيق مع جميع القطاعات للحيلولة دون تفاقم هذه الحصيلة وتكرار سيناريو 2017 الذي شهد إتلاف أزيد من 54.000 هكتار، مشيرا إلى أن موسم 2018 يعد الاستثناء حيث لم تأت النيران إلا على 2300 هكتار.

و فيما يتعلق باحتراق مساحات كبيرة من المحاصيل الزراعية هذا الموسم، أرجع المدير العام للغابات ذلك إلى عدم احترام الفلاحين لإجراءات الأمان والاحتياط سيما فيما يتعلق بتخصيص المساحة المحيطة بالحقل.