خرج مئات من المناضلين السياسيين والمنتخبين و مواطنين، صباح اليوم الثلاثاء، في مسيرة حاشدة بشوارع مدينة تيزي وزو، للمطالبة بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والسجناء السياسيين مرددين شعارات مناهضة للسلطة المعهودة رافعين صور المسجونين في مقدمتهم سميرة مسوسي المنتخبة بالمجلس الشعبي الولائي من حزب الأرسيدي التي زج بها في السجن لرفعها الراية الأمازيغية خلال مسيرة بالجزائر العاصمة.

بدأت هذه الحركة الاحتجاجية بتجمع المشاركين فيها بفناء الحي الإداري أي مقر الولاية حيث رددوا أغاني ملتزمة بالقبائلية ورددوا شعارات "اطلقوا أولادنا"، و"الجزائر حرة ديمقراطية".

انطلقت هذه المسيرة التي شهدت مشاركة مئات من المواطنين ومنتخبين من التشكيلات السياسية المختلفة الأفافاس، الإرسيدي، الأفالان، الأرندي، محامين، حقوقيين ومطربين يتقدمهم طالب الطاهر والمطربة مليكة دمران.

رفع المشاركون في هذه المسيرة الاحتجاجية السلمية صور للشباب المحبوسين ولافتات طالبوا من خلالها بإطلاق سراحهم حيث رددوا "يا سجين يا سجين ارتاح سنواصل الكفاح" وشعارات أخرى مناهضة للسلطة.

وعلى هامش هذه الوقفة الاحتجاجية التي انتهت أمام محكمة تيزي وزو، حيث تناول العديد من المشاركين فيها الكلمة للتنديد بالمضايقات الممارسة على الشعب من قبل بقايا الحكم صرحت فضيلة مسوسي، شقيقة سميرة مسوسي المسجونة لرفعها الراية الأمازيغية، للصحافيين أن معنويات أختها سميرة مرتفعة وأنها طلبت منها خلال زيارتها الأخيرة لها الثلاثاء الماضي، معلومات حول الحراك ووهي شغوفة لمعرفة كل ما يجري بالشارع الجزائري.