فتحت النيابة العامة لتلمسان تحقيقا حول تنازل مصالح بلدية تلمسان عن أحد المراكز التجارية لفائدة مقاول، حسبما علم اليوم الثلاثاء من وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان.

وذكر ذات المصدر أن مصالح بلدية تلمسان قامت بالتنازل المجاني للمركز التجاري ''سوق الفلاح بحي فدان السبع بذات البلدية لفائدة مقاول من أجل تحويله إلى قاعة متعددة الرياضات"، مشيرا إلى أنه تم خلال عملية المداولة التواطؤ والتصريح بان هذا المكان عبارة عن قطعة أرض وليس مركز تجاري.

و أضاف المصدر أن "هذا المركز التجاري الذي يتربع على مساحة ألف متر مربع تم تهيئته بقيمة 40 مليون دج ويضم عديد المحلات التي تسمح بخلق عدة فرص للشغل وتنويع النشاطات التجارية بالحي المذكور".

وأشار وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان إلى أنه تم تسجيل تخريب كل المعدات التي كانت على مستوى هذا المركز التجاري من أبواب ونوافذ وغيرها من طرف المقاول واختفائها، لافتا إلى أن "هذا الفعل يعد تخريبا للممتلكات العمومية وتبديدا للمال العام يعاقب عليه القانون".