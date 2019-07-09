تم اليوم الثلاثاء بالبليدة عن تأسيس أول نقابة وطنية مستقلة لمستشاري التربية وذلك بهدف حماية المصالح المادية والمعنوية لهذه الفئة مع انتخاب كريم مرحوم كرئيس لها.

و أوضح مرحوم (المنحدر من ولاية وهران) المنتخب من قبل ممثلي مستشاري التربية للطورين المتوسط و الثانوي عن حوالي 30 ولاية حضروا الجمعية التأسيسية للنقابة الوطنية لمستشاري التربية أن النقابة ستعمل "على الدفاع عن المصالح المادية و المهنية و الاجتماعية لكل فئات مستشاري التربية بكل الوسائل التي يخولها القانون و وفقا للقانون".

وذكر، من جهته، عبد الرزاق بحري عضو مؤسس أن التفكير في تأسيس لهذه النقابة جاء "لإنصاف فئة المستشارين و إسترجاع حقوقهم المهضومة لاسيما ما تعلق منها الترقية و التصنيف و طبيعة المهام الموكلة إليهم".

و قال أن هناك "اجحافا" في حق مستشاري التربية في المهام الموكلة إليهم و التي تخص جوانب إدارية و مالية و بيداغوجية و تربوية "لم يرافقها التصنيف المطلوب".

و ستعمل النقابة على "أحقية المستشار" مقارنة بالأستاذ بالتربية إلى منصب مدير المؤسسة في الطور المتوسط مع" إرجاع حقه الشرعي في السكن الوظيفي أو تعويضه بمنحة"بدل الإيجار".

و سيمكن أمر استرجاع هذه الحقوق من النهوض بالمنظومة التربوية بالجزائر من خلال ترقية أداء عمل المستشار الذي يعد "ركيزة أساسية" في القطاع الذي يضم ما لا يقل عن 7500 مستشار على المستوى الوطني، يضيف بحري.

و قال أن العزوف الحالي عن الترشح لمنصب مستشار التربية يمكن تداركه مستقبلا بتحسين ظروف العمل الراهنة مبرزا مثالا عن إيداع 10 ملفات فقط في المناصب المفتوحة بولاية البليدة و التي قدرت ب80 منصب.

بدوره ذكر عضو مؤسس بذات النقابة، عبد الرؤوف تريكي، أن سير جلسة مناقشة القانون الأساسي للنقابة تم في ظروف عادية قبل المصادقة على مواده ال55 بالإجماع على أن تخدم مواده مطالب جميع فئات مستشاري التربية.