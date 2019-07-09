أجرى المنتخب الجزائري لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء حصة تدريبية بملعب بيتروسبورت بالقاهرة في غياب حارس المرمي أليكسندر أوكيدجا قبل 48 ساعة من مواجهة منتخب كوت ديفوار يوم الخميس بملعب السويس (17 :00 بتوقيت الجزائر) في إطار الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا للأمم الجارية بمصر (21 جوان-19 جويلية).

وبقي حارس ماتز الفرنسي بمقر إقامة الخضر بالقاهرة بعدما أحس بآلام على مستوى الظهر ليغيب عن ثالث حصة تدريبية بعدما غاب عن الحصتين التدريبيتين قبل مباراة غينيا (3-0) ضمن الدور ثمن النهائي.

وحضر اللاعبون الآخرون الحصة التدريبية في أجواء مميزة تحت إشراف الناخب الوطني جمال بلماضي الذي غاب أمس عن التدريب بسبب تنقله الى مدينة السويس لمعاينة مقابلة كوت ديفوار-مالي (1-0) في إطار الدور ثمن النهائي.

وتم السماح لرجال الاعلام بحضور الحصة خلال 15 دقيقة الاولى بحضور عشرات المناصرين الذين قدموا لمؤازرة زملاء عدلا ن قديورة. كما تم تنظيم منطقة مختلطة مع كل من رامي بن سبعيني و مهدي عبيد والحارس عز الدين دوخة الذين تجاوبوا مع أسئلة الصحفيين.

من جهته، أجرى المنتخب الايفواري حصة تدريبية تحت إشراف المدرب ابراهيم كامارا على الساعة (16 :30 بتوقيت الجزائر) بملعب وادي الدجلة بالقاهرة. وأصيب المدافع سارج أوريي على مستوى اليد.