تلقت النيابة العامة لدى المحكمة العليا من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملف الإجراءات المتبعة في قضية معزوز أحمد ومن معه ضد الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وثلاثة وزراء سابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا.

وأوضح ذات المصدر أن "النيابة العامة لدى المحكمة العليا ستباشر إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية".