استقبل رئيس الكاف أحمد أحمد، اليوم، بفندق الماريوت بالقاهرة ولمدة ساعتين من الثالثة إلى الخامسة، الحكم الدولي الجزائري مهدي عبيد شارف ورئيس الفاف خير الدين زطشي. وخلال اللقاء وعد أحمد الحكم الجزائري بالعودة لإدارة المباريات القارية للأندية والمنتخبات بعد الكان. وقد ساهم زطشي في تحقيق ذلك حيث طلب قبل يومين من الحكم عبيد شارف بالقدوم إلى القاهرة من اجل الالتقاء برئيس الكاف. كما وعد احمد احمد بالقدوم إلى الجزائر بعد الكان وتدشين انطلاق مشروع بناء مركز تكوين بتلمسان، وقد أكد ذلك لزطشي وقال انه يريد فتح صفحة جديدة مع الجزائر واتحاديتها الجديدة.