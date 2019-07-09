كان السبب المباشر في إبعاد السعيد بوحجة من رئاسة المجلس الشعبي الوطني، وبمجرد إجبار بوحجة على مغادرة منصبه أعاده معاذ بوشارب بأمر من السعيد بوتفليقة على رأس الأمانة العامة للغرفة السفلى. ومن كل هذه الخلفيات، قرر النواب أن تكون معركتهم المباشرة بعد تنصيب الرئيس الجديد، وهي العملية المنتظرة اليوم، أن ينهوا بكل الطرق والوسائل مهام الأمين العام، سليمان بشير، ما دام هو السبب المباشر في الإساءات التي ألحقت بالمجلس الشعبي الوطني عبر ما عرف بقضية ”الكادنة”، كما أنه وراء الكثير من الكوارث والتجاوزات التي عاشتها الهيئة التشريعية السفلى، بالإضافة إلى أنه الممثل الرسمي لحكم العصابة.