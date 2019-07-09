يخشى الكثير من المتعاملين في مجال السياحة والترفيه من فشل ذريع قد يصيب موسم الاصطياف في العاصمة جراء تماطل الوالي الجديد، عبد الخالق صيودة، في إمضاء قرارات الموافقة على الاستغلال المؤقت للشواطئ التابعة لقطاع السياحة لصالح المستثمرين الخواص، خاصة أن العملية تدر كل سنة أموالا لا بأس بها على مؤسسات القطاع نفسه. وتأتي مخاوف المتعاملين من كون موسم الاصطياف يكاد ينتصف، ففي حين أن ولاة باقي الولايات الساحلية تقدموا كثيرا في العملية، تبقى الأمور مجمدة في العاصمة، مع اكتفاء الوالي بمنح تراخيص استغلال الشواطئ التابعة لولاية الجزائر لعدد من الشباب عبر البلديات، وهو ما يضيف إلى المخاوف عددا كبيرا من علامات التعجب والاستفهام.