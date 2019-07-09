فر رئيس بلدية أولاد إدريس في سوق أهراس بجلده بمجرد أن تطايرت بعض قطرات البنزين على ثيابه، عندما أقدم مواطن على محاولة حرق مقر البلدية احتجاجا على حرمانه من مشروع مد شبكة غاز المدينة. المواطن البالغ من العمر 48 سنة ظل ضحية التسويف، قبل أن يستشيط غضبا عندما رأى جاره بالباب يصله الغاز كونه صهر ”المير”، حيث سارع إلى مقر البلدية وشرع في رشه بالبنزين، ومن حسن حظ ”المير” الذي خرج لاستطلاع الأمر أن كمية البنزين التي علقت بثيابه حفزته على إطلاق ساقيه للريح هروبا من المواطن الذي هدده بالحرق.