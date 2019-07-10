كشف الطاهر ساحلي الرئيس المدير العام لوكالة سياحة وأسفار الجزائر في تصريح للإذاعة الجزائرية أنه تقرر رفع عدد المناصرين الجزائريين المتنقلين إلى مصر لمؤازرة أشبال بلماضي في الدور ربع النهائي أمام نظرائهم الإيفواريين المقرر غدا الخميس من 450 إلى أكثر من 1150.

وأوضح ساحلي أن مصالحه شرعت في التسجيلات منذ الساعة السابعة من صبيحة اليوم الأربعاء، غير أنه وأمام الأعداد الهائلة التي تقدمت إلى الوكالة وإلحاحها، بعد نفاذ التذاكر، تقرر إضافة طائرة أخرى بعد تلقي الضوء الأخضر من الحكومة، ليرتفع عدد الرحلات المتوجهة إلى مصر إلى ست رحلات.

ولم يستبعد المتحدث تخصيص جسر جوي آخر في حالة تأهل المنتخب الوطني إلى الدور نصف النهائي، حيث أشار في حديثه للقناة الأولى أنه سيتم عقد اجتماع غدا الخميس لمناقشة تحضير الظروف اللازمة.

وتأتي هذه العملية بعد التصريح الذي أدلى به رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "فاف"، خير الدين زطشي، الذي رافق الناخب الوطني جمال بلماضي لمشاهدة مقابلة الدور ثمن النهائي بين مالي وكوت ديفوار ومعاينة المنافس المقبل "للخضر"، حيث قال الإثنين بالسويس: "ستكون هناك رحلات جوية نحو مصر للسماح لمناصرينا بالتنقل بأعداد كبيرة لمساندة المنتخب الوطني بداية من ربع النهائي. ننتظر توافد أعداد معتبرة من الجماهير ونحن نعمل على تسهيل إقامتهم ودخولهم للملعب. يتعين علينا توفير لهم بطاقة المشجع الإلكترونية من أجل اقتناء تذكرة الدخول للملعب".