تعهد وزير السياحة والصناعات التقليدية في تونس روني الطرابلسي بتوفير جميع الظروف الملائمة لتسهيل عملية دخول السياح الجزائريين خصوصا على مستوى نقاط العبور بالمناطق الحدودية. مؤكدا على أهمية السياح الجزائريين بالنسبة لقطاع السياحة في بلاده.

وقال الطرابلسي في تصريح له أمس الثلاثاء اأنه بات "إقبال السياح الجزائريين على الوجهة التونسية تقليدا واضحا".

ويأتي هذا التصريح إثر جدل حول إدعاء بمنع دخول جزائريين للأراضي التونسية عبر المعابر الحدودية بين الدولتين.

يشار إلى أن قرابة مليون ونصف المليون سائح جزائري يتوافدون على تونس في كل عام يتوزعون ما بين السياحة، والسياحة العلاجية، فيما تسجل بلدان شمال إفريقيا (ليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا) حوالي ثلاثة ملايين سائح إلى تونس في كل عام.

وحسب بيانات لوزارة السياحة في تونس فإن نحو 500 ألف جزائري دخلوا البلاد خلال الفترة ما بين يناير وأفريل من العام الجاري. وتتطلع تونس إلى بلوغ نحو 9 ملايين سائح خلال الموسم السياحي الحالي.