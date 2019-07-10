أعلن عبد العزيز رحابي ،اليوم الأربعاء، عن التكلفة المالية لندوة السادس جويلية الجاري لقوى التغيير المنعقدة بعين البيان.

وذكر رحابي، الذي أدار الندوة عبر صفحته في الفايسبوك ،بشروط التهدئة التي تطالب بها المعارضة من أجل البدء بحوار للخروج من الأزمة.

وقال رحابي إن تمويل المنتدى، كلف منظمية من أحزاب و مجتمع مدني و فضاءات و شخصيات في حدود مليون و ستمائة ألف دينار (1600000 د.ج)

وقسمت وفق المساهمة التالية:

الأحزاب السياسية (11)بقيمة 100000 د.ج لكل حزب سياسي.

المجتمع المدني والفضاءات بمساهمة قدرها 50000 د.ج.

بعض الشخصيات بقدر 10000 د.ج.