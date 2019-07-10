توفي صباح اليوم أحد الأطفال الذين تعرضوا لهجوم كلب مصاب بداء الكلب، في مستشفى وهران، بعد خضوعه للرقابة الطبية منذ 17 جوان الماضي.

وخلفت وفاة الطفل البالغ من العمر عشر سنوات، موجة غضب في أوساط سكان الحي الفوضوي "كيمو" المحاذي لجامع السانية بوهران، والذين تجمهروا أمس أمام مقر دائرة السانية للمطالبة بالتعجيل بترحيلهم.

وكان الطفل المتوفي قد تعرض لهجوم كلب سبب له جراحا خطيرة في الوجه ومناطق أخرى من جسمه، كما تعرض ستة أشخاص آخرين منهم أربعة أطفال إلى هجوم ذات الكلب، الذي بينت التحاليل أنه مصاب بداء الكلب