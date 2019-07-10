سيتم دخول حيز الخدمة لجزء من مشروع الطريق الشعاعي ما بين "وادي أوشايح" وبراقي وباتجاه البليدة خلال شهر أوت القادم ، حسبما أفاد به، اليوم الأربعاء مدير الأشغال العمومية لولاية الجزائر عبد الرحمان رحماني.

وأوضح رحماني لوكالة الأنباء الجزائرية ، أن جزءا من مشروع الطريق الشعاعي الرابط ما بين وادي أوشايح و الطريق الوطني رقم 38 ببراقي واتجاه البليدة (جزء من الجسر الممتد على مسافة 4.5 كلم باتجاه العاصمة، سيتم استلامه ويدخل حيز الخدمة كمرحلة أولى من المشروع الضخم خلال شهر أوت القادم وذلك تدعيما لشبكة الطرقات الحضرية بهدف فك الازدحام الناتج عن كثافة حركة المرور التي يشهدها هذا المحور الحيوي للعاصمة .

وأضاف ذات المسؤول الولائي أن الاتجاه الثاني المؤدي إلى براقي والبليدة من مشروع الطريق فسيتم فتحه أمام حركة المرور خلال الفصل الأول من سنة 2020. كما سيسمح هذا الانجاز بالربط السريع بين الجزائر الوسطى والطريق السريع شرق - غرب على مستوى براقي ووسط البلاد خاصة بالنسبة لمركبات الوزن الثقيل.