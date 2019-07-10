دخلت اليوم الأربعاء، المنسقة الولائية لنقابة "السناباب" الأستاذة بلغول العمارية، في إضراب مفتوح عن الطعام أمام مقر مديرية التربية احتجاجا على توقيف راتبها الشهري لشهر جويلية متهمة مديرة التربية بذلك ومرجعة السبب إلى المتابعة القضائية ضدها، وضد رؤساء التكتل النقابي من قبل مديرة التربية.

واعتبرت بلغول، هذا القرار تعسفيا وخرقا صارحا ضد موظف ونقابي يتمتع بحصانة نقابية بنص القانون 90/14، المتعلق بممارسة العمل النقابي سيما المواد 50و51.

وكشفت المنسقة الولائية التي تبلغ من العمر 46 سنة لـ "الخبر" أنها أم لأربعة أطفال، وأنها طيلة أيام الإضراب المفتوح الذي أعلنت عنه لن تتناول أي شيء، حتى الماء والسكر، وإذا ما تدهورت حالتها وفارقت الحياة فإنها تحمل مسؤولية ذلك لمديرة التربية لولاية غليزان.

من جهته، التكتل النقابي لولاية غليزان، أصدر بيانا دعا فيه جميع المنخرطين والمناضلين إلى وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية تضامنا مع زميلتهم ومواجهة الممارسات التعسفية التي تهدد الاستقرار في قطاع التربية كما جاء في بيانهم الذي بحوزة الخبر.