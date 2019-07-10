أبرز مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم ، جمال بلماضي، اليوم الأربعاء، صعوبة المواجهة التي ستجمع الخضر بمنتخب كوت ديفوار الذي وصفه "بالمنافس العازم و الحريص على الفوز" في المقابلة المقررة يوم غد الخميس (17.00سا) ، لحساب الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا (مصر 2019) .

وعن هذه المواجهة أكّد بلماضي خلال الندوة الصحفية التي نشطها اليوم الأربعاء بملعب السويس " سنخوض مقابلة صعبة سنسعى فيها التأهل إلى الدور ربع النهائي (...) المهمة سوف لن تكون سهلة أمام تشكيلة ايفوارية مدججة بالأسماء التي تملك خبرة كبيرة وتحذوها عزيمة كبيرة في تحقيق الفوز" مضيفا" سنواجه منتخب توج بلقب دورة 2015 ، و انا شخصيا أجزم بمشروعية طموحه لأنه يبقى منتخبا مرشحا بقوة في هذه الدورة ، الأمر الأكيد أنه سيكون خصما عنيدا في طريقنا ". وأضاف الناخب الوطني " لقد قمنا بمعاينة المنتخب الايفواري و تعرفنا على نقاط قوته وضعفه ونحن الآن بصدد العمل وفق هذه المعطيات.

وفي رده عن سؤال متعلق بصلابة دفاع المنتخب الوطني الجزائري الذي لم يتلق أي هدف منذ بداية منافسات الطبعة الـ 32 ، قال بلماضي بتواضع كبير" لا نتلقى أهداف ...هذا أمر جيد بالنسبة لنا ، والأمر المهم حاليا هو الحفاظ على هذه الصلابة من أجل تجنب تلقي أهداف ...هذا الأمر يحتاج طبعا للكثير من الشجاعة و الثقة ". وتابع قائلا " لا يوجد هناك أي فخ على وجه التحديد، كل ما في الأمر أننا سنواجه منتخبا قويا سبق له التتويج باللقب القاري في الماضي القريب .لقد واجه هذا المنتخب صعوبة كبيرة أمام مالي ، لكنه عرف كيف يصمد و يحافظ على نظافة شباكه، لقد أكد أنه منتخب يمكن أن يتحمل ثقل المقابلة دون أن يتلقى أهداف (...) أتمنى أن أجد الثغرات المناسبة لاختراقه ،سنبذل قصارى جهودنا من أجل تحقيق نتيجة طيبة في مقابلة ستكون صعبة للغاية ."

وبعد لعبه للمقابلات الأربعة الأولى بالقاهرة ، يتعين على الخضر التنقل يوم الخميس لملعب السويس (139 كلم عن القاهرة ) لمواجهة منتخب كوت ديفوار .

وفي تعليقه عن تطبيق تقنية الفيديو (الفار)، أبدى بلماضي تحفظه قائلا": أتمنى أن لا تنعكس هذه التقنية سلبيا على مجريات المقابلات " مستشهدا بما حدث في نهائي رابطة أبطال إفريقيا ، قائلا ": لا يمكننا اعتبار ما حدث في نهائي رابطة الأبطال الإفريقية بالأمر الايجابي والناجح (...)هذه التقنية وضعت في الأساس لمساعدة الحكم على اتخاذ القرارات الصحيحة و أتمنى أن لا تنعكس هذه سلبا على قرارات الحكام وأن تسير الأمور بشكل جيد ".

وفي الأخير، ابدي بلماضي سعادته للتوافد الكبير للمناصرين الجزائريين الذين سيصلون القاهرة عبر رحلات "شارتر" من أجل إعطاء الدعم الإضافي للمنتخب بأرض الفراعنة .

وبهذا الشأن قال المدرب الوطني :" الجمهور هو اللاعب رقم 12 فوق أرضية الميدان (...) هذا الأمر سيكون أفضلية كبيرة بالنسبة لنا (...) أتمنى أن يساهم الجميع في إهداء الفرحة لهذا الشعب ".