شهدت الشوارع الرئيسية لمدينة تيزي وزو، اليوم الأربعاء، مسيرة احتجاجية سلمية لمئات موظفي و عمال بلديات تيزي، دعما للحراك الشعبي، ومن جهة أخرى، لتجديد دعوتها لوزارة الداخلية الاستجابة للائحة مطالبها المهنية و الاجتماعية.

كما تم الاتفاق عليه في اجتماع المجلس الفيدرالي المنعقد يوم 25 ماي المنصرم المتضمن تنظيم مسيرة كل أربعاء مرة كل أسبوعين، خرج موظفو و عمال بلديات ولاية تيزي وزو إلى شوارع عاصمة الولاية في مسيرة احتجاجية دعما للحراك الشعبي للتأكيد على بقائهم أوفياء للحراك الشعبي من خلال ترديد شعارات مناهضة للنظام الفاسد ومطالبته بالرحيل.

وانطلقت هذه المسيرة، كما جرت العادة من المدخل الشرقي لجامعة مولود معمري بتيزي وزو بحسناوة حيث سار مئات المشاركين فيها باتجاه ساحة الشمعة مرورا بالشوارع الرئيسية للمدينة .