تحركات كبيرة جارية حاليا في كواليس قصر زيغوت يوسف، أين من المنتظر أن يتم انتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني.

آخر الأخبار الرسمية تفيد بمساندة حزب "الأرندي"لسليمان شنين مرشح حزب الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء.

نفس الشيء بالنسبة لكتلة حزب "تاج" و"الأمبيا" وجبهة المستقبل فأعلن هذه الأحزاب مساندتها لمرشح حزب عبد الله جاب الله.

في حين قرر حزب حركة مجتمع السلم مقاطعة الجلسة، أما في ما يتعلق بحزب جبهة التحرير الوطني فلحد كتابة هذه الأسطر لا تزال الكتلة البرلمانية للحزب العتيد مجتمعة للخروج بقرار.

غير أنه حسب مصادر موثوقة، فان الاتجاه العام حسب النقاشات فسيتم اتخاذ قرار عدم المشاركة في الجلسة، ما يفتح الطريق واسعا أمام سليمان شنين لخلافة معاذ بوشارب في سابقة في تاريخ الجزائر، فلم يسبق أن تربع أي مرشح لحزب معارض رئاسة المجلس الشعبي الوطني.