بات من شبه المؤكد تولي النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء سليمان شنين رئاسة المجلس الشعبي الوطني خلفا لمعاذ بوشارب، في سابقة تاريخية، بما أنه لم يسبق أن تربع أي مرشح لحزب معارض على رأس مبنى زيغود يوسف.

وبعد مساندة حزب "الأرندي" لسليمان شنين مرشح حزب الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، وهو نفس الشيء بالنسبة للمجموعات البرلمانية لكل من "تاج"، "الأمبيا" وجبهة المستقبل، أعلنت كتلة حزب جبهة التحرير الوطني مساءا عن مساندتها لشنين من أجل ترأس المجلس الشعبي الوطني، في حين قرر حزب حركة مجتمع السلم مقاطعة الجلسة.

هذه المعطيات فتحت الطريق واسعا أمام سليمان شنين لخلافة معاذ بوشارب في سابقة في تاريخ الجزائر، فلم يسبق أن تربع أي مرشح لحزب معارض رئاسة المجلس الشعبي الوطني.