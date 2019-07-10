ربط وسط ميدان المنتخب الجزائري لكرة القدم، هشام بوداوي، المشوار الناجح حتى الآن للخضر في نهائيات كأس إفريقيا بلمسة المدرب الوطني جمال بلماضي، وذلك قبيل اللقاء المرتقب ضد كوت ديفوار.

وصرح بوداوي خلال ندوة صحفية انعقدت بملعب السويس قائلا:" بلماضي أعاد الروح لهذا الفريق، كل اللاعبين يحبونه. لقد كسب ود و احترام اللاعبين، والأهم من ذلك، فهو مدرب صنع اسما له بفضل اللاعبين. إنه قريب جدا منا، ولا يتوقف أبدا في إسداء النصائح".

وكان لاعب نادي بارادو يتحدث قبيل المباراة المقررة يوم الخميس أمام كوت ديفوار بملعب السويس لحساب الدور ربع النهائي.

وأضاف هشام الذي يعتبر اصغر عنصر في التشكيلة الوطنية قائلا:"لقد تابعت لقاء 2015 (إقصاء الجزائر من طرف كوت ديفوار في الدور ربع النهائي 1-3)، على شاشة التلفزيون، واليوم سألعب ضدهم، هذا شيء عظيم. سنعطي كل ما لدينا للمرور للمربع الذهبي. فكوت ديفوار، فريق كبير. نتمنى الفوز للذهاب حتى نهاية المطاف والتتويج باللقب".

وعبر اللاعب البالغ من العمر 19 سنة عن "فخره" بالانتماء لهذا الفريق، وعدم اكتراثه إطلاقا بوضعيته كلاعب احتياطي حيث قال: "أنا سعيد بالنتائج المسجلة وبمستوى اللعب. ليس لي أي مشكل سواء لعبت أم لا".