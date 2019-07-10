أقدم شاب، اليوم، برواق بلدية المزرعة بتبسة على محاولة انتحار بعد أن أصاب جسده على مستوى اليدين بجروح خطيرة وظلت الدماء تنزف منه دون تدخل من أية جهة وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن المعني يحوز ملف سكن ويطالب بسكن بعد أن تشردت العائلة وطلق زوجته وفي رده على هذه الوضعية قال رئيس بلدية المزرعة لـ "الخبر" بالفعل أن هذا المواطن يطالب بسكن ولديه ملف على مستوى الدائرة غير أن البلدية حاليا لا تتوفر على برنامج للسكن العمومي الإيجاري.