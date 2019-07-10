بات المنتخب السنغالي أول المتأهلين للدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر، بعدما تغلب بهدف لصفر على منتخب بنين يوم الأربعاء في دور الثمانية للمسابقة.

ووضع المنتخب السنغالي، حدا لمغامرة منتخب بنين، الذي صعد لدور الثمانية لأول مرة في تاريخه، بعدما أطاح بنظيره المغربي في دور الستة عشر.

ورغم عدم ظهور منتخب السنغال بمستواه المعتاد، إلا أن خبرة لاعبيه حسمت الأمور لصالحهم في النهاية، رغم الندية التي أظهرها منتخب بنين في المباراة، التي شهدت إهداره للعديد من الفرص.

ويدين المنتخب السنغالي، الذي صعد للمربع الذهبي للبطولة لأول مرة منذ 13 عاما، بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه إدريسا غاي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 60.