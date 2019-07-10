أجرى المنتخب الجزائري لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء آخر حصة تدريبية بملعب بتروسبورت بالقاهرة قبل 24 ساعة من مواجهة كوت ديفوار المقرر اجراؤها غدا الخميس بمدينة السويس (17:00) في إطار الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا للأمم بمصر (21 جوان-19 جويلية).

في أجواء حميمية، أجرى رفقاء رياض محرز الحصة التدريبية التي انطلقت على الساعة 17:45 (بالتوقيت المحلي) في غياب حارس المرمى اليكسندر اوكيدجة الذي يعاني دائما من إصابة على مستوى الظهر حيث بقي بمقر إقامة الخضر بالقاهرة كما كان عليه الحال أمس الثلاثاء لنفس السبب.

وخاض اللاعبون الآخرون الحصة التدريبية تحت إشراف الناخب الوطني جمال بلماضي الذي قام بوضع اللمسات التكتيكية الأخيرة والخطة التي سيطبقها غدا الخميس أمام منتخب كوت ديفوار بعيدا عن أنظار الصحافة الوطنية.

ومن المتوقع أن يعتمد بلماضي على نفس التشكيلة التي لعبت خلال الدور ثمن النهائي إلا في حالة حدوث طارئ في الدقائق الأخيرة حيث سيتم إدخال كلا من محرز و بلايلي و بونجاح في خط الهجوم.

من جهته أجرى، المنتخب الإيفواري بقيادة المدرب ابراهيم كامارا حصة تدريبية بملعب وادي دجلة بالقاهرة في غياب المدافع سارج أوريي المصاب على مستوى اليد.

من جهة أخرى، تجمع عشرات المناصرين أمام مدخل ملعب بيترو سبووت للمطالبة بتذاكر مقابلة غد الخميس حيث قاموا بتعيين ممثل لهم لإيصال انشغالاتهم إلى ممثلي الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) الذين قاموا بتوزيع التذاكر على المناصرين شريطة تقديم بطاقة المشجع و جواز السفر.