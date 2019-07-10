التمس وكيل الجمهورية بمحكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد في ساعة متأخرة من مساء أمس، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري في حق كمال شيخي المكنى "البوشي" في قضية الرشاوى التي سلمها لمحافظين عقاريين ورؤساء مصالح التعمير في مختلف بلديات العاصمة..



كما التمست النيابة تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة في حق كل من "ط.محمد" محافظ عقاري بحسين داي و"غ.مجمد" رئيس قسم التعبير ببلدية الدرارية و"ز.الياس" رئيس مصلحة التعبير ببلدية حيدرة و"ع.اعمر" مهندس بمديرية التعمير بولاية الجزائر. وطلب تسليط عقوبة الحبس 8 سنوات نافذة وغرامة بقيمة مليون دج ضد "ر.نور الدين" موظف بالمحافظة العقارية ببوزريعة ، و الحبس 7 سنوات نافذة وغرامة بقيمة مليون دج ضد كل من "أ.بلقاسم" موظف بمصلحة التعمير ببلدية القبة، وأ.الطاهر" رئيس فرع التعمير ببلدية بؤر مراد رايس، و الحبس 6 سنوات ومليون دج غرامة ضد كل من "ب.محمد" رئيس قسم التعمير بالشراقة وتقلد نفس المنصب ببلدية بئر مراد رايس و"ح.جويدة" رئيسة مصلحة التعمير ببلدية القبة. والتمس الحبس 5 سنوات نافذة وغرامة بقيمة مليون دج ضد كل من "ع.جمال" مراقب بالمحافظة العقارية لحسين داي و"ب.عبد القادر" محافظ عقاري بحسين داي وعامين حبسا نافذا و200 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة لمتهم غير موقوف تم السماع اليه كشاهد فوجهت له أصابع الاتهام. مع طلب النائب العام مصادرة المحجوزات الناتجة عن العائدات الاجرامية.