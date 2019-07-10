لا حديث، هذه الأيام، لدى مواطني بلدية حمام ملوان السياحية بالبليدة من المعنيين بالسكن الاجتماعي، إلا عن رئيس بلديتهم الذي ينتمي إلى حزب جبهة التحرير، الذي اخترع طريقة فريدة من نوعها في توزيع السكن الاجتماعي. لقد اهتدى هذا “المير” إلى اختراع طريقة إسكان قاطني حمام ملوان في المقطع الأزرق (على مسافة 8 كيلومترات جنوبا)، وإسكان قاطني المقطع الأزرق في حمام ملوان (المسافة نفسها شمالا)، وبهذا الاختراع الغريب يجد “المحظوظون” أنفسهم يواجهون مشكلة أزلية أخرى؛ النقل، وفي مسالك جبلية وعرة.