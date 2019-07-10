سلطت جهات أمنية وإدارية الضوء على تقارير أعدها متابعون لشؤون بلدية بواسماعيل في تيبازة، فضحوا فيها قيام رئيس البلدية بوضع بعض المصالح والمكاتب الحساسة والهامة تحت تصرف أشخاص من معارفه، لا تربطهم أي علاقة تنظيمية أو وظيفية بالبلدية أو بأي إدارة عمومية ولائية، ولحاجة في نفس “المير” أمسك هؤلاء بزمام الأمور، خصوصا ما تعلق بالملفات “الدسمة” التي لا يمكن لأي إطار أو منتخب أن يطلع عليها إلا بالرجوع إلى هؤلاء “الغرباء” الذين وصفهم أحد نواب المير بـ“القوى غير الدستورية” التي تعدى نفوذها حدود المعقول.