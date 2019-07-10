عبّر مواطنو الأربعاء بولاية البليدة عن عظيم غضبهم من رئيس الدائرة الذي، حسبهم، لا يستقبل المواطنين، مثلما تقتضيه تعليمات السلطات المركزية، وإذا حدث فإنهم يندمون على ذلك الاستقبال، إن صحّ تسميته كذلك. ونقل مواطنون أن هذا المسئول كثيرا ما تكون ردوده على انشغالات الشاكين، لاسيما طالبي السكن الاجتماعي، في غير المستوى المأمول، بل يؤكدون بأن هناك حتى تعنيف في طريقة الحوار، الأمر الذي دفعهم إلى مطالبة وزير الداخلية بتحويله إلى مقاطعة أخرى. ويتذكر هؤلاء رئيس الدائرة السابق ويذكرونه بكل خير، رغم أن الأخير كان أيضا يماطل في التكفل بعديد الملفات، غير أن “لسانه” كان يشفع له من غضب الساكنة.