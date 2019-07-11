دعت هيئة كبار العلماء في السعودية أمس الأربعاء الحجاج إلى الانشغال بأداء فريضة الحج و"تجنب رفع أي شعارات سياسية أو مذهبية".

وقالت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه "لا يجوز في شريعة الإسلام أن يحول الحج إلى منابر سياسية تتصارع فيها الأفكار والأحزاب والطوائف والمذاهب، مما يعني بلا شك الانحراف الخطير والانجراف المدمر عن أهداف الحج وغاياته".

وتابعت أنه "على حجاج بيت الله الحرام أن يبتعدوا عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته" ، مشددة على أهمية المحافظة على مقاصد الحج "وعدم الخروج عن شعيرة هذا المنسك العظيم برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية".

وبدأ الحجاج في التوافد إلى المملكة لتأدية مناسك الحج لهذا العام، والتي تبدأ بعد نحو شهر.