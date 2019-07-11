أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، أمس الأربعاء، خلال عمليات متفرقة بتبسة وخنشلة، سبعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، حسبما أورده اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف البيان، وفي سياق متصل، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر عملية بحث وتمشيط ببني فضالة، ولاية باتنة، ثلاث قنابل تقليدية الصنع ومخبأين للجماعات الإرهابية يحويان ألبسة وأغراض مختلفة، فيما دمرت مفرزة أخرى قنبلة تقليدية الصنع بالبليدة.



وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام، تسعة منقبين عن الذهب وحجزت أربع مركبات رباعية الدفع و 17 مولدا كهربائيا و 15 مطرقة ضغط و 20 كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب وجهازي اتصال عبر الأقمار الصناعية، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بعين تموشنت وتبسة، ثمانية تجار مخدرات وحجزوا 09 كيلوغرامات من الكيف المعالج. كما تم ضبط 2326 قرص مهلوس ببجاية.



من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني، بسكيكدة، شخصا بحوزته كمية معتبرة من مادة الذهب تقدر بـ 41 كيلوغراما، في حين تم توقيف 21 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان.