يواجه المنتخب الوطني نظيره الإيفواري اليوم، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر، في أقوى مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر.

والتقى المنتخبان 7 مرات في بطولة كأس أمم إفريقيا، وحقق "محاربو الصحراء" نتيجة الفوز في مناسبتين، بينما فازت كوت ديفوار في ثلاث مناسبات، وساد التعادل في مباراتين.

بداية مواجهات المنتخبين في أمم إفريقيا كانت في نسخة 1968، التي أقيمت في غانا، وحقق "الفيلة" الفوز بثلاثية نظيفة، أما المباراة الثانية فأقيمت عام 1988 في المغرب، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

المباراة الثالثة أقيمت في الجزائر عام 1990، وكان الفوز حينها حليف أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة، قبل أن تتكرر مواجهة المنتخبين بعد عامين في السنغال، وفازت كوت ديفوار بنتيجة (3-0).

والتقى المنتخبان للمرة الخامسة في نسخة بطولة كأس أمم إفريقيا التي استضافتها أنغولا عام 2010، وفاز محاربو الصحراء بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يتواجه الفريقان مجددا في نسخة 2013، وانتهت مباراتهما بلا غالب ولا مغلوب (2-2).

آخر المواجهات كانت في ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2015، وفاز حينها منتخب كوت ديفوار بثلاثة أهداف لواحد في طريقه للتتويج باللقب الإفريقي.