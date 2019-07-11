تم برمجة 28 رحلة جوية نحو البقاع المقدسة انطلاقا من مطار وهران الدولي "أحمد بن بلة" وذلك بمناسبة موسم الحج 2019، حسبما أعلنه اليوم الخميس المدير الجهوي للخطوط الجوية الجزائرية لوهران قارة تركي.

وأوضح قارة تركي، أنه تم برمجة 28 رحلة جوية نحو البقاع المقدسة انطلاقا من مطار وهران الدولي "أحمد بن بلة" نحو مطاري المدينة المنورة وجدة منها 26 رحلة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية ورحلتين اثنتين للخطوط الجوية السعودية "، مشيرا إلى أنه تم تخصيص طائرات تتسع كل واحدة لـ 300 مقعد.

وأضاف أنه "سيتم التكفل خلال هذه البرمجة الممتدة من 17 جويلية إلى 6 أوت القادم في المجموع بـ 8.546 حاجا من مختلف ولايات الجهة الغربية والجنوبية الغربية للوطن على غرار وهران، مستغانم، تلمسان، سعيدة، تيارت، البيض، النعامة، غليزان، عين تموشنت، سيدي بلعباس، بشار، تندوف، أدرار وتيميمون".

وبخصوص الحجاج القادمين من ولايات الجنوب، أوضح قارة تركي أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية ستتكفل بنقلهم مجانا من إحدى مطارات الجنوب إلى مطار وهران الدولي "أحمد بن بلة".

وستنطلق أول رحلة من مطار وهران الدولي "أحمد بن بلة" بتاريخ 17 جويلية وعلى متنها 300 حاج.