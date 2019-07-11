باشر قاضي التحقيق لدى محكمة وادي أرهيو بغليزان في الاستماع إلى موظفين ببلدية الحمادنة في غليزان إلى جانب الكاتب العام للبلدية على خلفية إتلاف، وتمزيق جوازات سفر ورميها في سلة المهملات، هذا ما يعاقب عليه القانون الجزائري في مادته 120 بالسجن ما بين سنتين حتى 10 سنوات وغرامة.

وقد كشف وقائع القضية، مواطنون تقدموا إلى مصلحة جوازات السفر ببلدية الحمادنة قصد تجديد جوازات سفرهم المنتهية الصلاحية، محملين بملفات التجديد، وبعد مرور فترة تقربوا من جديد لذات المصلحة لسحب جوازات السفر الجديدة، وإذا بهم يتفاجؤون بتواجد جوازاتهم القديمة ممزقة ومرمية في سلة المهملات، وإزاء هذا السلوك رفعوا شكوى حول الوضع المؤسف، لمعرفة المتسببين ومعاقبتهم.