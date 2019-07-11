كشف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة ، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن انطلاق أول رحلة للحجاج الميامين من الجزائر العاصمة نحو البقاع المقدسة يوم الإثنين المقبل.

وأوضح عزوزة خلال مؤتمر الحج المبرور في طبعته الثالثة بقصر المعارض بالصنوبر البحري "أن انطلاق أول رحلة للحجاج الميامين من مطار هواري بومدين باتجاه البقاع المقدسة ستكون يوم 15 جويلية الجاري وعلى متنها قرابة 350 حاج وحاجة".

وشدد على ضرورة أن يكون الحاج "خير سفير لبلاده وأحسن ممثل في الالتزام بقوانين البلد المضيف ومثال في الأخلاق وحسن السيرة".

كما ذكر عزوزة بكل الجهود التي بذلها الديوان لإنجاح هذا الموسم من الحج من دورات تدريبية لأعضاء البعثة وتنظيم قافلة الحجاج التي جابت كل ولايات الوطن لشرح المناسك الحج وكذا تنظيم صالون الحج وكلها كما أضاف خدمة لحجاج بيت الله.