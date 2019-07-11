رفع المئات من سكان عين بوسيف نداءاتهم إلى والي المدية ومدير الصحة من أجل التدخل العاجل لوضع حل لانعدام سيارة إسعاف بالمؤسسة العمومية الاستشفائية، التي تستقبل يوميا عشرات المرضى في شتى المصالح، على غرار الأطفال والجراحة وطب الرجال والنساء والكلى. غير أن هذا المستشفى الذي يستقبل المرضى من 14 بلدية يتوفر على سيارة إسعاف وحيدة بعد تعرض السيارة الثانية لحادث مرور، ما جعل المرضى يُحوَّلون عبر شاحنات ”هربيل” وسيارات نفعية لمستشفى عاصمة الولاية. والغريب أن هذه المشكلة عمرها قرابة الشهرين ولا أحد تحرك.