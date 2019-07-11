تجاهلت مديرية الشباب والرياضة لولاية سكيكدة ممثلي وسائل الإعلام المحلية التي غابت عن افتتاح أشغال الجامعة الصيفية بقاعة المجلس الشعبي الولائي، والتي تشارك فيها حوالي 30 ولاية. هذا التجاهل علق عليه البعض: ”ربما حتى لا يفضح قطاع الشباب والرياضة”، إذ إن أشغال الجامعة الصيفية قد تتطرق للمشاكل التي يتخبط فيها قطاع الشباب والرياضة في الجزائر، فيما ذهب البعض إلى القول بأن مديرية الشباب والرياضة بسكيكدة قد تفتقر إلى التجربة في مثل هذه المناسبات الوطنية، وأن مديرها نُصّب حديثا على رأس المديرية التي كانت مسيّرة بالنيابة لأكثر من سنتين، لكن هذا لا يعتبر مبررا للتجاهل الحاصل من قبل المديرية لوسائل الإعلام الوطنية.