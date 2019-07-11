تأهل المنتخب التونسي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية بفوزه على نظيره منتخب مدغشقر في مباراة ربع النهائي بنتيجة 3-0.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 52 بتسديدة من فرجاني ساسي ضربت في المدافع الملغاشي وعبرت إلى المرمى.

وعند الدقيقة 60 جاء الهدف الثاني لنسور قرطاج بتسديدة من وهبي الخزري صدها الحارس، فتابعها يوسف المساكني في الشباك بنجاح.

وفي الوقت بدل الضائع سجل البديل نعيم السيلتي الهدف الثالث من هجمة مرتدة رائعة قادها المتألق وهبي الخزري.

وبذلك سيلعب المنتخب التونسي مع نظيره منتخب السنغال في نصف النهائي، وسيلتقي في المباراة الثانية الجزائر ونيجيريا.