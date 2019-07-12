شكلت الجنح المتعلقة بتبديد أموال عمومية والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية وإساءة استغلال الوظيفة أهم التهم المتابع بها الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الذي مثل أمس الخميس أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا في قضيتي عولمي مراد (سوفاك) وعرباوي حسان (كيا).

وأوضح بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا يوم الخميس أن "المستشار المحقق بالمحكمة العليا استمع اليوم إلى أحمد أويحيى في قضيتي عولمي مراد (سوفاك) وعرباوي حسان (كيا) المتابع بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية".

وأضاف ذات المصدر أن المستشار المحقق "أمر بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت في القضيتين"، مع العلم أن احمد أويحيى رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش في قضايا فساد أخرى.