أطاحت فرق الشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة بشبكة إجرامية متكونة من 11 شخصا كانت تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وحجزت 2 كلغ من الكيف و5507 قرص مهلوس، وأسلحة بيضاء من مختلف الأصناف ودراجات نارية مسروقة.

وأفادت خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية تيبازة في بيان لها اليوم أن توقيف هذه المجموعة الإجرامية التي كانت تنشط على مستوى بلدية فوكة تم في مداهمة نوعية لأحد أحياء مدينة فوكة، مشفوعين بإذن تفتيش لعدة منازل أشخاص يشتبه بضلوعهم في أعمال إجرامية، وسخرت للعملية كافة الإمكانيات المادية والبشرية من خلال إقحام عناصر فرقة البحث والتدخل ومختلف الوسائل التقنية الخاصة في هذا الشأن.

وأسفرت المداهمة عن توقيف 11 شخصا تتراوح أعمارهم مابين 20 و 35 سنة مع ضبط كمية من المخدرات قدرت بحوالي 02 كغ من القنب الهندي إضافة إلى 5507 قرص مهلوس، ومبلغ مالي مقدر بحوالي 70 مليون سنتيم من عائدات الترويج، كما تم حجز عدة أسلحة بيضاء من الصنف السادس و إشارات ضوئية ( سينيال)، قارورة مسيلة للدموع، سيارة من نوع سيات ليون تستعمل في نقل و توزيع المخدرات و المؤثرات العقلية، كما تم من خلال العملية استرجاع دراجتين ناريتين محل سرقة و تزوير.

وبعد انجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم، تم تقديمهم أمام نيابة محكمة القليعة للمحاكمة.