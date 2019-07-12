* خرج، اليوم، مئات المواطنين بمدينة سعيدة، في جمعة الحراك 21 ، في مظاهرة سلمية جابت الطرق الرئيسية بالمدينة وصولا إلى ساحة الأمير عبد القادر، المحاذية لمقر البلدية، رافعين لافتات مناهضة لرموز النظام السابق والرايات الوطنية وصورا للمرحوم أحمد مدغري. وجدد المشاركون في المسيرة عبر مكبرات الصوت وصياح الحناجر مطالب الشعب برحيل بدوي وبن صالح والوجوه السياسية لكل العصابة واستقلال القضاء.

* جدد أبناء سيدي بلعباس ظهيرة اليوم العهد مع الحراك السلمي في جمعته ال 21 وسط حضور عشرات المئات ممن رفعوا شعار الصمود عاليا ما جسدته هتافات "ماناش حابسين كل جمعة خارجين" رغم تلك الحرارة الحارقة التي ألقت بأشعتها على المدينة مباشرة بعد الانتهاء من تأدية صلاة الجمعة.

* لم يتخلف المتظاهرون بالبويرة يعد صلاة الجمعة الواحدة والعشرون منذ انطلاق الحراك الشعبي الوطني رغم حرارة الجو عن التجمع أمام مقر الولاية وساحة النصر والمضي قدما بين الشوارع الرئيسية لمقر الولاية مرورا بأمن الولاية ومقر الاذاعة ومجلس القضاء داعين خلالها بابعاد ما تبقى من رموز النظام البوتفليقي في مقدمتهم عبد القادر بن صالح ونور الدين بدوي.

* جدد المتظاهرون بالمدية اليوم، في الجمعة الواحدة والعشرين من عمر الحراك الشعبي مناداتهم إلى التشبث بالتغيير وبشعبية وديموقراطية الدولة.

* سكان ولاية الشلف في مسيرة الجمعة 21 من الحراك، للتأكيد على ضرورة تجسيد جميع المطالب الشعبية المرفوعة منذ 22 فيفري.

* مواطنو مستغانم في تظاهرة حاشدة تحت شعار "يتنحاو ڤاع".

* التيبازيون في الجمعة الواحدة والعشرين من الحراك للتأكيد على مطالبهم.

* مسيرة حاشدة في البليدة.

* تيزي وزو الآن.

* انطلاق مسيرة الـ 21 من الحراك الشعبي بسطيف.

* مسيرة حاشدة بمدينة البويرة

** المتظاهرون في شارع عسلة حسين، متوجهين إلى ساحة البريد المركزي.

* مسيرة حاشدة بمدينة بجاية للمطالبة برحيل والتغيير الجذري للنظام، وشعارات رفعها المتظاهرين تطالب بالتغيير الجذري للنظام وضرورة التمسك بالسيادة الشعبية وكذلك العمل على ضمان الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد.

* المتظاهرون يحيون أفراد الحماية المدنية في شارع ديدوش مراد.

* مصالح الأمن تفرق المتظاهرين من أمام ساحة البريد المركزي

* سكب زيت محركات السيارات حول مداخل محطات المترو بالبريد المركزي، لمنع المتظاهرين من الوقوف أو الجلوس عليها.

* مصالح الأمن تعتقل المتظاهرين لاسيما حاملي الأعلام الوطنية.

* البريد المركزي: بداية توافد المواطنين تحضيرا للمسيرة 21 من الحراك الشعبي، وسط عشرات المركبات التابعة للأمن الوطني، مركونة على امتداد الطريق من ساحة البريد المركزي إلى ساحة موريس أودان.

* يدرك اليوم الحراك جمعته الـ 21 ومزال الحراك الشعبي متواصل ومطالبه ثابتة، بشعارات يرددها دائما "يتنحاو ڤاع" "رحيل النظام الفاسد"، "اطلاق سراح المسجونين" "الحرية للمجاهد لخضر بورقعة"، "الدولة مدنية ماشي عسكرية"، "السلطة للشعب"، "تطبيق المادة 7 و8 من الدستور" تابعوا معنا أهم مستجدات مسيرات اليوم عبر كامل التراب الوطني.