أوقفت مفرزة للجيش الوطني بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بتبسة، يوم أمس، عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضحت الوزارة اليوم الجمعة أنه: "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بتبسة، يوم 11 جويلية 2019، عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية".

وتابع البيان أنه: "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظّمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار و جانت، (14) منقبا عن الذهب وحجزت ستة (06) مركبات رباعية الدفع، و(49) مولدا كهربائيا، و(33) مطرقة ضغط، و(44) كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب و (03)آلات لتكسير الحجارة، وفي نفس السياق أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي تاجري (02) مخدرات وحجزت (2581) قرص مهلوس، وسيارة(01) سياحية بورڤلة، فيما تم حجز (3429) لتر من الوقود موجهة للتهريب بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف ".

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني (22) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين تيموشنت وتبسة، وفق المصدر ذاته.