رشحت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم "كاف" الجزائر لتعويض الكاميرون في استضافة نهائيات كأس إفريقيا للمحليين في نسختها السادسة المقررة في شهر جانفي 2020.

وكشف مصدر مسؤول في "الكاف" لـ"الخبر" بأن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم تقدم مساء أول أمس بطلب رسمي لـ"الكاف" لإعفائه من تنظيم البطولة بدعوى عدم جاهزيته ليتم اقتراح الجزائر مباشرة كونها كانت اختيرت في سبتمبر 2018 لتنظيم الطبعة السابعة للبطولة والمقررة سنة 2022.

ولم ترد "الفاف" بعد على اقتراح "الكاف" في انتظار الحصول على موافقة السلطات العليا للبلاد.

وسبق لـ"الكاف" وأن سحبت تنظيم الدورة الخامسة من البطولة من كينيا وحولتها إلى المغرب التي توجت باللقب العام الماضي.