أشاد سفير الجزائر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، نذير العرباوي، بالدعم الكبير الذي حظي به المنتخب الوطني من قبل أهالي مدينة السويس المصرية، أمس، أثناء اللقاء الذي جمعه مع نظيره الايفواري والتأهل الباهر والمستحق للدور النصف النهائي لكأس أفريقيا للأمم، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

أثنى السفير نذير العرباوي بدعم و مؤازرة أهالي السويس للمنتخب الجزائري خلال مقابلة الخضر متأكدين من ذات الدعم و المؤازرة للجمهور المصري لمحاربي الصحراء خلال الدور النصف النهائي، ونوه العرباوي في برقية أرسلها إلى محافظ السويس، اللواء عبد المجيد صقر، بجهود وزارة الشباب والرياضة المصرية وعلى رأسها الدكتور أشرف صبحي ومساعديه للنجاح الباهر الذي تحققه مصر في تنظيم الكأس الأفريقية، تقبلوا أخي حضرة اللواء، فائق مشاعر التقدير وخالص الاحترام.

بعد اللقاء الذي جمع المنتخب الوطني الجزائري مع نظيره الإيفواري بمدينة السويس والتأهل الباهر والمستحق للدور النصف النهائي لكأس أفريقيا للأمم الذي حققه أشبال جمال بلماضي، يسعدني، باسم البعثة الجزائرية، أن أتقدم إليكم ومن خلالكم الى كافة المسؤولين والقيادات الأمنية في المحافظة و الى أهلنا في السويس عن بالغ الشكر و عظيم التقدير لما حظيت به البعثة الجزائرية من حسن الاستقبال و كرم الضيافة، مشيدا عاليا بالجهود التي بذلت لتوفير كافة وسائل الراحة للبعثة خلال إقامتها في المدينة، مع تأمين انتقالات الفريق والوفود الجزائرية وفتح حديقة الشهداء والأماكن العامة أمام مشجعي منتخب الجزائر الذين توافدوا على مدينة السويس، وأكد العرباوي أن هذا الدعم يعكس عمق العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين.