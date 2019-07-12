تاريخ المواجهات بين المنتخبات المتأهلة للدور نصف نهائي لكأس إفريقيا-للأمم 2019 بين تونس والسنغال من جهة، والجزائر ونيجيريا من جهة أخرى في المرحلة النهائية للمنافسة الإفريقية:

السنغال - تونس:

14 نوفمبر 1965 بتونس: السنغال - تونس 0-0

31 يناير 2002 بكايس : السنغال - تونس 0-0

7 فبراير 2004 برادس : تونس - السنغال 1-0

23 يناير 2008 بتامالي: تونس - السنغال 2-2

15 يناير2017 بفرانسفيل: السنغال - تونس 2-0

الجزائر - نيجيريا:

22 مارس 1980 بلاغوس (نهائي): نيجيريا - الجزائر 3-0

10 مارس 1982 ببنغازي: الجزائر - نيجيريا 2-1

11 مارس 1984 ببواكي : الجزائر - نيجيريا 0-0

23 ماري 1988 بالرباط: نيجيريا - الجزائر 1-1 (نيجيريا بضربات الترجيح 9-8)

02 مارس 1990 بالجزائر الجزائر - نيجيريا 5-1

16 مارس 1990 بالجزائر (نهائي). الجزائر - نيجيريا 1-0

21 يناير 2002 بباماكو: نيجيريا - الجزائر 1-0

30 يناير 2010 ببانقيلا: نيجيريا - الجزائر 1-0.