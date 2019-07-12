تاريخ مواجهات منتخبات المربع الذهبي
تاريخ المواجهات بين المنتخبات المتأهلة للدور نصف نهائي لكأس إفريقيا-للأمم 2019 بين تونس والسنغال من جهة، والجزائر ونيجيريا من جهة أخرى في المرحلة النهائية للمنافسة الإفريقية:
السنغال - تونس:
14 نوفمبر 1965 بتونس: السنغال - تونس 0-0
31 يناير 2002 بكايس : السنغال - تونس 0-0
7 فبراير 2004 برادس : تونس - السنغال 1-0
23 يناير 2008 بتامالي: تونس - السنغال 2-2
15 يناير2017 بفرانسفيل: السنغال - تونس 2-0
الجزائر - نيجيريا:
22 مارس 1980 بلاغوس (نهائي): نيجيريا - الجزائر 3-0
10 مارس 1982 ببنغازي: الجزائر - نيجيريا 2-1
11 مارس 1984 ببواكي : الجزائر - نيجيريا 0-0
23 ماري 1988 بالرباط: نيجيريا - الجزائر 1-1 (نيجيريا بضربات الترجيح 9-8)
02 مارس 1990 بالجزائر الجزائر - نيجيريا 5-1
16 مارس 1990 بالجزائر (نهائي). الجزائر - نيجيريا 1-0
21 يناير 2002 بباماكو: نيجيريا - الجزائر 1-0
30 يناير 2010 ببانقيلا: نيجيريا - الجزائر 1-0.