تاريخ مواجهات منتخبات المربع الذهبي

رياضة
12 يوليو 2019 () - إ.ب/وأج
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تاريخ المواجهات بين المنتخبات المتأهلة للدور نصف نهائي لكأس إفريقيا-للأمم 2019  بين تونس والسنغال من جهة، والجزائر ونيجيريا من جهة أخرى في المرحلة النهائية للمنافسة الإفريقية:  

السنغال - تونس:  

14 نوفمبر 1965 بتونس:      السنغال  - تونس        0-0

31 يناير 2002 بكايس  :      السنغال - تونس                   0-0

7 فبراير 2004 برادس  :      تونس - السنغال         1-0

23 يناير 2008 بتامالي:       تونس - السنغال          2-2

15 يناير2017 بفرانسفيل:     السنغال - تونس                   2-0

 

الجزائر  - نيجيريا:

22 مارس 1980 بلاغوس (نهائي):      نيجيريا - الجزائر       3-0  

10 مارس 1982 ببنغازي:             الجزائر - نيجيريا       2-1

11 مارس 1984 ببواكي :              الجزائر - نيجيريا       0-0

23 ماري 1988 بالرباط:                نيجيريا - الجزائر       1-1 (نيجيريا بضربات الترجيح 9-8)

02 مارس 1990 بالجزائر             الجزائر - نيجيريا         5-1

16 مارس 1990 بالجزائر (نهائي).    الجزائر - نيجيريا       1-0

21 يناير    2002  بباماكو:            نيجيريا - الجزائر         1-0

30 يناير 2010 ببانقيلا:                نيجيريا - الجزائر         1-0.  

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كان 2019

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