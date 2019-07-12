تدهورت الحالة الصحية للأستاذة بلغول العمارية المنسقة الولائية لنقابة السناباب، ونُقلت على جناح السرعة إلى المستشفى، وهذا بعد دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب حرمانها من أجرها لشهر جويلية من قبل مديرية التربية، حيث أكد الطبيب على استحالة مواصلة إضرابها عن الطعام، وقد تدخل زملاؤها من رؤساء التكتل النقابي، وأقنعوها بالعدول عن قرارها لسوء حالتها الصحية. وأشرات مصادر "الخبر" أن الأستاذة قد علقت إضرابها في انتظار ما تسفر عنه المحاكمة القضائية الأسبوع المقبل.