أجرى الفريق الوطني حصة تدريبية في نهاية ظهيرة اليوم بملعب بيتروسبورت بالقاهرة، ضمت اللاعبين الاحتياطيين ضد كوت ديفوار فقط، بينما بقي الأساسيون بالفندق لإجراء حصة استرجاعية.

وتدرب عشرة لاعبين تحت إشراف الطاقم الفني من بينهم الحارس عز الدين دوخة، ويتعلق الأمر بكل من رفيق حلّيش، آدم وناس، أندي دولور، مهدي عبيد، مهدي طاهرات، محمد فارس، إسلام سليماني وهشام بوداوي.

وتنقل الحارس ألكسندر أوكيجة، إلى الملعب دون المشاركة مع المجموعة في التمرين، بسبب معاناته من آلام على مستوى الظهر.

وقُبيل انطلاق الحصة التدريبية، خصص الصحفيون الجزائريون المتواجدون بالملعب "رواقا شرفيا" للاعبين والجهاز الفني، غداة تأهل "الأفناك" إلى الربع نهائي من المنافسة القارية.

وسيخوض زملاء الحارس رايس مبولحي، مرانهم الأخير غدا السبت بملعب بترو سبورت بداية من الساعة 18:00 (بالتوقيت المحلي)، كما ستنعقد أثناء الصبيحة، على مستوى ملعب القاهرة الدولي، الندوة الصحفية المعتادة التي تسبق اللقاء.