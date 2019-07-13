أبدى الألماني جيرنوت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا، تفاؤلا كبيرا بتخطي عقبة محاربي الصحراء، وبلوغ المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية "مصر 2019".

وتلتقي الجزائر ونيجيريا وجها لوجه، مساء غد الأحد، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الدور نصف النهائي للبطولة الإفريقية.

وفي مؤتمر صحفي خاص بالمباراة، قال روهر، إنه لا يزال يدرس نقاط القوة والضعف لدى المنتخب الجزائري، قبل الصدام المرتقب بينهما، مضيفا "كل ما يهمنا حاليا هو بلوغ المباراة النهائية، نشعر بالتفاؤل رغم قوة الفريق المنافس".

وأردف "نظمنا برنامج استشفاء للاعبين أصحاب الإصابات البسيطة بعد مواجهة جنوب إفريقيا الصعبة من أجل تجهيزهم بالشكل الأمثل لنصف النهائي".

وأتم في هذا الصدد"كنا متفوقين على الجزائر في تصفيات كأس العالم الأخيرة، لكن الآن الوضع اختلف، فالمنافس تغير كثيرا والمباراة ستكون أكثر صعوبة".

وأوضح روهر أنه لا يعرف إمكانية الحصول على الدعم من الجماهير المصرية خلال المباراة المقبلة من عدمه، وقال "الجزائريون أشقاء للمصريين، لكننا أيضا نرتبط بعلاقات قوية معهم، في الحقيقة لا أعلم سبب تعاطف الشعب المصري معنا، ولا أعلم هل سيستمر الوضع في المباراة المقبلة أم لا".

وشدد مدرب نيجيريا على أهمية العامل الذهني والنفسي خلال مواجهة الجزائر، مشيدا باستعادة لاعبيه الثقة عقب الخسارة من مدغشقر في ختام دور المجموعات.

ودلل على الأمر بقوله "نجحنا في رد الاعتبار خلال مواجهة الكاميرون (في دور الـ16)، ثم جنوب إفريقيا في ربع النهائي، ورغم ذلك، أعتقد أن الطرف الأجهز من الناحية البدنية سيحسم لقاء الجزائر".