أكد جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الوطني إنه يتطلع لكتابة التاريخ مع "محاربي الصحراء"، خلال المشاركة الحالية في كأس الأمم الإفريقية "مصر 2019".

ويصطدم الخضر بنظيره النيجيري في لقاء خارج التوقعات، مساء غد الأحد على ملعب القاهرة الدولي، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لـ "كان 2019".

وأوضح بلماضي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن الأمور تزداد صعوبة مع الفوز بكل لقاء والوصول لأدوار متقدمة في البطولة، لافتا إلى أنه ولاعبيه يبذلون قصارى جهدهم من أجل التاريخ.

وأشاد بلماضي بقوة منتخب نيجيريا قبل المباراة التي ستجمع بينهما، مشددا على ضرورة الإعداد بشكل جيد من الناحية النفسية، مطالبا لاعبيه أيضا بتطبيق كافة التعليمات خاصة المتعلقة بالخطط الدفاعية.

وبسؤاله عن المرشح للفوز بالمباراة، عقب بقوله "لا أرى مرشحا للوصول إلى المباراة الختامية، نحن الآن في المربع الذهبي وكل الحظوظ متساوية".

وأردف "أتطلع لاستخدام خبرتي السابقة وقيادة اللاعبين نحو تحقيق الانتصارات والتتويج باللقب في نهاية المطاف".

وخلص بلماضي في حديثه إلى الإشارة إلى أن هدفه الأساسي هو إسعاد الشعب الجزائري والعودة إلى الوطن باللقب للمرة الثانية في تاريخ "محاربي الصحراء".